Hoshi LDLC Arena Décines-Charpieu

Hoshi

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 37 – 37 – EUR

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Hoshi sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 5 février 2027 pour un rendez-vous exceptionnel de sa tournée Bonjour Docteur Tour, promettant un moment intense, chargé d’émotions et de surprises…

Hoshi will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on February 5, 2027 for an exceptional rendez-vous of its Bonjour Docteur Tour, promising an intense moment, full of emotions and surprises?

