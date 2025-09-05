HOSHI – FOIRE EN SCENE – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

HOSHI – FOIRE EN SCENE Début : 2025-09-05 à 20:30. Tarif : – euros.

FOIRE EN SCENE, véritable spectacle à ciel ouvert, est LE rendez-vous musical populaire de fin d’été qui rassemble un public chaleureux autour d’artistes divers, qui en font un succès. Hoshi est autrice-compositrice-interprète, elle a 28 ans, 2 albums certifiés (double) platine, 2 nominations aux Victoires de la Musique, plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs. Mauvais Rêve, premier single de son nouvel album Cœur Parapluie, a marqué son retour en avril 2023 et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d’enfant, d’adolescente puis de jeune adulte. Hoshi a entamé sa tournée Cœur Parapluie Tour et a rempli tous les zéniths et Arena de France en 2024. En octobre dernier, elle a sorti la réédition de son album Cœur Parapluie intitulé Cœur Papillon qui inclus 5 titres inédits. En 2025 l’aventure se poursuit…

ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51