HOSHI – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix samedi 8 novembre 2025.

L PRODUCTIONS PRÉSENTE : HOSHIEn 2025, Hoshi vous invite à découvrir sa tournée UNPLUGGED !C’est en retombant par hasard sur le MTV Unplugged de Nirvana que cette idée est venue à Hoshi : revisiter son répertoire en version acoustique. Ce projet reflète son envie d’aller à l’essentiel, de retrouver une certaine intimité et d’offrir à son public une expérience musicale sincère, empreinte d’émotion. Entourée de ses musiciens, elle redonne vie à chaque chanson : des incontournables de son répertoire à ses titres les plus personnels. Dans cette configuration épurée, chaque note, chaque mot, revêt une profondeur nouvelle et touchante.Un moment unique et incontournable, où Hoshi se dévoile avec une sincérité désarmante, offrant à son public l’émotion à l’état pur.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59