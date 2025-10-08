Hoshi | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Début : Mercredi 2025-10-08 20:00:00

Hoshi, artiste française charismatique, transporte son public lors de ses concerts grâce à une présence scénique captivante et une voix envoûtante.

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 34 34

English :

Hoshi, a charismatic French artist, transports her audiences with her captivating stage presence and spellbinding vocals.

German :

Hoshi, eine charismatische französische Künstlerin, reißt ihr Publikum bei ihren Konzerten dank ihrer fesselnden Bühnenpräsenz und ihrer eindringlichen Stimme mit.

Italiano :

Hoshi è un’artista francese carismatica, la cui presenza scenica accattivante e la voce incantata trasportano il pubblico ai suoi concerti.

Espanol :

Hoshi es una carismática artista francesa cuya cautivadora presencia escénica y hechizante voz transportan al público de sus conciertos.

