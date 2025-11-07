Hoshi Roubaix

Hoshi

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08

En 2025, Hoshi présente sa tournée UNPLUGGED, une expérience musicale intimiste et authentique. Inspirée par le mythique MTV Unplugged de Nirvana, la chanteuse a souhaité revisiter son répertoire en version acoustique, pour revenir à l’essence même de sa musique et à la sincérité de ses émotions.

Accompagnée de ses musiciens, Hoshi redonne souffle et profondeur à ses chansons, des grands succès qui ont marqué son public à ses morceaux les plus personnels. Dans cette atmosphère épurée, chaque mot, chaque mélodie, gagne en intensité et en sensibilité.

Cette tournée exceptionnelle offre un instant suspendu, empreint de simplicité et d’émotion brute, où Hoshi se livre sans fard et partage avec son public un moment de pure vérité musicale.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

In 2025, Hoshi presents her UNPLUGGED tour, an intimate and authentic musical experience. Inspired by Nirvana?s legendary MTV Unplugged, the singer revisits her repertoire in an acoustic version, returning to the very essence of her music and the sincerity of her emotions.

Accompanied by her musicians, Hoshi breathes new life and depth into her songs, from the greatest hits that have marked her audiences to her most personal pieces. In this uncluttered atmosphere, every word and melody gains in intensity and sensitivity.

This exceptional tour offers a suspended moment, imbued with simplicity and raw emotion, where Hoshi reveals herself unvarnished and shares with her audience a moment of pure musical truth.

German :

Im Jahr 2025 präsentiert Hoshi ihre UNPLUGGED-Tour, eine intime und authentische Musikerfahrung. Inspiriert von Nirvanas legendärem MTV Unplugged, wollte die Sängerin ihr Repertoire in einer akustischen Version wieder aufleben lassen, um zum Wesen ihrer Musik und der Aufrichtigkeit ihrer Emotionen zurückzukehren.

Begleitet von ihren Musikern haucht Hoshi ihren Liedern neuen Atem ein und verleiht ihnen Tiefe, von den großen Hits, die ihr Publikum geprägt haben, bis hin zu ihren persönlichsten Stücken. In dieser reinen Atmosphäre gewinnt jedes Wort, jede Melodie an Intensität und Sensibilität.

Diese außergewöhnliche Tournee bietet einen Moment der Schwebe, geprägt von Einfachheit und rohen Emotionen, in dem Hoshi sich ungeschminkt offenbart und mit seinem Publikum einen Moment der reinen musikalischen Wahrheit teilt.

Italiano :

Nel 2025, Hoshi presenta il suo tour UNPLUGGED, un’esperienza musicale intima e autentica. Ispirandosi al leggendario MTV Unplugged dei Nirvana, la cantante ha deciso di rivisitare il suo repertorio in versione acustica, tornando all’essenza stessa della sua musica e alla sincerità delle sue emozioni.

Accompagnata dai suoi musicisti, Hoshi infonde nuova vita e profondità alle sue canzoni, dai grandi successi che hanno avuto un grande impatto sui suoi fan ai suoi brani più personali. In quest’atmosfera ordinata, ogni parola e ogni melodia acquistano intensità e sensibilità.

Questo tour eccezionale offre un momento sospeso, intriso di semplicità e di emozioni crude, in cui Hoshi si rivela senza veli e condivide con il suo pubblico un momento di pura verità musicale.

Espanol :

En 2025, Hoshi presenta su gira UNPLUGGED, una experiencia musical íntima y auténtica. Inspirada por el legendario MTV Unplugged de Nirvana, la cantante decidió revisitar su repertorio en versión acústica, volviendo a la esencia misma de su música y a la sinceridad de sus emociones.

Acompañada por sus músicos, Hoshi insufla nueva vida y profundidad a sus canciones, desde los grandes éxitos que tanto han calado entre sus fans hasta sus temas más personales. En esta atmósfera despejada, cada palabra y cada melodía ganan en intensidad y sensibilidad.

Esta excepcional gira ofrece un momento de suspensión, impregnado de sencillez y emoción cruda, en el que Hoshi se revela sin tapujos y comparte con su público un instante de pura verdad musical.

L’événement Hoshi Roubaix a été mis à jour le 2025-10-07 par Hauts-de-France Tourisme