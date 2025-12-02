Hoshi – Unplugged Le Pin Galant Mérignac

Hoshi – Unplugged Le Pin Galant Mérignac mardi 2 décembre 2025.

Hoshi – Unplugged Mardi 2 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Général : 52€ / Réduit et Privilège : 46€

En 2025, Hoshi vous invite à découvrir sa tournée UNPLUGGED !

C’est en retombant par hasard sur le MTV Unplugged de Nirvana que cette idée est venue à Hoshi : revisiter son répertoire en version acoustique. Ce projet reflète son envie d’aller à l’essentiel, de retrouver une certaine intimité et d’offrir à son public une expérience musicale sincère, empreinte d’émotion.

Entourée de ses musiciens, elle redonne vie à chaque chanson : des incontournables de son répertoire à ses titres les plus personnels. Dans cette configuration épurée, chaque note, chaque mot, revêt une profondeur nouvelle et touchante.

Un moment unique et incontournable, où Hoshi se dévoile avec une sincérité désarmante, offrant à son public l’émotion à l’état pur.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3736 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

