HOSTES HUMANI GENERIS THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

HOSTES HUMANI GENERIS

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

C’est l’histoire d’un équipage sans capitaine, poursuivi par la marine, qui va se raconter ses souvenirs et ses aventures collectives.

Comment trouver l’énergie d’imaginer encore, de lutter encore ? Ensemble, nous essayerons d’ouvrir un horizon qui semble bien sombre. Véritable coup de cœur pour cette compagnie qui depuis sa création en 2015, n’a de cesse de travailler sur de la fiction politique dans des paysages urgents, pour questionner ce qui persiste, résiste et donc ce qui nous définit comme êtres humains. 9 .

English :

This is the story of a captainless crew, pursued by the navy, who share their memories and collective adventures.

German :

Es ist die Geschichte einer Mannschaft ohne Kapitän, die von der Marine verfolgt wird und die sich gegenseitig ihre Erinnerungen und kollektiven Abenteuer erzählen wird.

Italiano :

Questa è la storia di un equipaggio senza capitano, inseguito dalla marina, che condivide i propri ricordi e le proprie avventure collettive.

Espanol :

Esta es la historia de una tripulación sin capitán, perseguida por la marina, que comparte sus recuerdos y aventuras colectivas.

