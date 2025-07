HOT GLASS COLD BEER TIPII ATELIER Toulouse

HOT GLASS COLD BEER

TIPII ATELIER 39 Rue Jacques Gamelin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Venez rencontrer des hommes et des femmes de passion céramistes, ébénistes verriers, mosaistes… Ces professionnels vous dévoilent leurs univers et vous font voyager au cœur des métiers d’art.

Poussez les portes de l’atelier urbain TiPii pour découvrir un savoir-faire ancestral dédié au soufflage de verre à la canne ! Pour fêter l’été l’atelier vous propose une journée intense et variée, sous le signe de la bonne humeur et de la chaleur humaine !

Au programme :

– Un vide-atelier vente des anciennes collections et prototypes, créations uniques et petits trésors d’atelier !

– Des démonstrations de soufflage (de 14h à 20h) pour découvrir les coulisses du verre en fusion, de jour et de nuit !

– Des bulles pour se rafraîchir, la Brasserie Zygomatik vous fait déguster ses bières, et propose aussi limonade et eau pétillante !

– Du popcorn au verre soufflé pour le plaisir des yeux et des plus gourmands !

– Vidage du four clôture de la soirée avec la mise au repos d’EGGY, le four de fusion !

La cour est grande, venez en famille, entre amis, en amoureux ! .

TIPII ATELIER 39 Rue Jacques Gamelin Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie hello@tipii-atelier.fr

English :

Come and meet men and women of passion: ceramists, glass cabinetmakers, mosaic artists? These professionals reveal their worlds to you and take you on a journey to the heart of the arts and crafts.

German :

Treffen Sie Männer und Frauen mit Leidenschaft: Keramiker, Kunsttischler, Glasbläser, Mosaikkünstler? Diese Fachleute enthüllen ihre Welten und nehmen Sie mit auf eine Reise ins Herz des Kunsthandwerks.

Italiano :

Venite a conoscere uomini e donne appassionati: ceramisti, vetrai, artisti del mosaico? Questi professionisti vi sveleranno il loro mondo e vi accompagneranno in un viaggio nel cuore delle arti e dei mestieri.

Espanol :

Venga a conocer a hombres y mujeres apasionados: ceramistas, vidrieros, mosaiquistas? Estos profesionales le descubrirán su mundo y le llevarán de viaje al corazón de la artesanía.

