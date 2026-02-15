Hot Ones Dodue Capbreton
Hot Ones Dodue Capbreton jeudi 5 mars 2026.
Hot Ones Dodue
44 Allée Marines Capbreton Landes
Tarif : – – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
C’est parti pour la troisième soirée Hot Ones ! Notre équipe a mijoté pour toi 8 sauces piquantes MAISON de la plus douce et fruitée à la plus caliente ️ .
Le concept ?
De grandes tablées pour faire monter la température tous ensemble
Des assiettes bien Dodues
Une dégustation de nos sauces
Au Menu
Une assiette Hot ones personne composée de Bricks à la Tomme de brebis, Corn ribs, Tenders, Wings et Frites. ( Des options veggies sont possibles )
1 boisson avec ou sans alcool
Une dégustation de 8 sauces piquantes
Une “bouchée mystère” par table
Une sélection de “pansements” pour calmer le feu dans ta bouche
Un dessert
Des shots
Des animations
RDV le 29 JANVIER à 20h !
Sur réservation uniquement
Réservation sur place, sur le site internet ou par téléphone 05.58.49.83.75 .
44 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 83 75
