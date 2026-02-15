Hot Ones Dodue Capbreton

Hot Ones Dodue

44 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

C’est parti pour la troisième soirée Hot Ones ! Notre équipe a mijoté pour toi 8 sauces piquantes MAISON de la plus douce et fruitée à la plus caliente ️ .

Le concept ?

De grandes tablées pour faire monter la température tous ensemble

Des assiettes bien Dodues

Une dégustation de nos sauces

Au Menu

Une assiette Hot ones personne composée de Bricks à la Tomme de brebis, Corn ribs, Tenders, Wings et Frites. ( Des options veggies sont possibles )

1 boisson avec ou sans alcool

Une dégustation de 8 sauces piquantes

Une “bouchée mystère” par table

Une sélection de “pansements” pour calmer le feu dans ta bouche

Un dessert

Des shots

Des animations

RDV le 29 JANVIER à 20h !

Sur réservation uniquement

Réservation sur place, sur le site internet ou par téléphone 05.58.49.83.75 .

44 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 83 75

English : Hot Ones Dodue

