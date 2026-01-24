Hotdogger Surf Festival Plateau du Phare Biarritz

Hotdogger Surf Festival

Plateau du Phare Esplanade Élisabeth II Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Le swap montrez vos planches et échangez les entre amateurs passionnés.

Une rencontre où des collectionneurs comme des amateurs présentent leurs plus belles planches pour, potentiellement, les échanger.

Surf swap réunira les plus belles planches des collectionneurs de vintage Surf Club, démo wall street, conférence, projection, exposition, des démonstrations de shape, ainsi que des food trucks, bar et des concerts. .

English : Hotdogger Surf Festival

