Paris Design Week – Marianna Ladreyt Hôtel d’Albret Paris jeudi 4 septembre 2025.

Marianna Ladreyt

a créé son studio de design en 2019 et développe depuis mobilier,

accessoires et vêtements, essentiellement conçus à partir de bouées de

plage recyclées. Son travail, empreint d’humour et d’innovation, a notamment

été exposé à la Design Parade de Toulon en 2024. Elle collabore également avec

de grandes marques et diverses fondations.

Pour la Paris Design Week 2025, Marianna

présentera Plastic Glamping, une tente de camping XXL installée

dans la cour de l’hôtel d’Albret, au cœur du Marais. La tente sera fabriquée à

partir de bouées upcyclées. L’installation, immersive, invitera le public à

entrer sous la tente pour y découvrir le mobilier présenté et tester ce nouvel

habitat aux textures surprenantes.

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Hôtel d’Albret 31 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris