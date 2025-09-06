Hôtel de Boadès Visite guidée de l’exposition « L’Aix de Cezanne » Regards croisés entre peinture et photographie Rendez-vous directement à l’Hôtel de Boadès Aix-en-Provence

Hôtel de Boadès Visite guidée de l’exposition « L’Aix de Cezanne » Regards croisés entre peinture et photographie Rendez-vous directement à l’Hôtel de Boadès Aix-en-Provence samedi 6 septembre 2025.

Hôtel de Boadès Visite guidée de l’exposition « L’Aix de Cezanne » Regards croisés entre peinture et photographie

Samedi 6 septembre 2025 de 16h30 à 17h30.

Samedi 13 septembre 2025 de 16h30 à 17h30.

Samedi 27 septembre 2025 de 16h30 à 17h30. Rendez-vous directement à l’Hôtel de Boadès 8 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 16:30:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27

Regards croisés Paul Cezanne & Henry Ely. À travers cette visite, vivez la rencontre de deux regards celui de Cezanne, peintre pionnier de l’art moderne, et celui d’Ely, photographe passionné par son temps.

Pour la première fois, les toiles de Cezanne sont mises en résonance avec les photographies d’Henry Ely, témoignages précieux de la vie quotidienne, des visages et des paysages aixois. Au croisement de l’objectif du photographe et du pinceau du peintre, se révèle un double portrait de la Provence entre réalisme photographique et liberté picturale.



Dans le cadre de l’événement Cezanne 2025, l’association CEPPIA et le fonds Henry Ely vous invitent à une expérience unique plonger dans l’univers d’Aix-en-Provence à la fin du XIXe siècle, au temps où Paul Cezanne façonnait son art.

Cette visite guidée vous propose ainsi un voyage dans le temps où peintures emblématiques et photographies rares dialoguent pour faire revivre l’atmosphère d’une ville en pleine effervescence artistique et sociale. .

Rendez-vous directement à l’Hôtel de Boadès 8 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

French guided tour of the photo exhibition « L’Aix de Cezanne » at the Hôtel de Boadès.

German :

Gekreuzte Blicke Paul Cezanne & Henry Ely. Erleben Sie auf dieser Tour die Begegnung zweier Blickwinkel: Cezanne, ein Maler und Pionier der modernen Kunst, und Ely, ein Fotograf, der von seiner Zeit begeistert war.

Italiano :

Regards croisés Paul Cezanne & Henry Ely. Questa visita riunisce due prospettive diverse: quella di Cezanne, pittore pioniere dell’arte moderna, e quella di Ely, fotografo appassionato del suo tempo.

Espanol :

Miradas cruzadas Paul Cezanne & Henry Ely. Este recorrido reúne dos perspectivas diferentes: la de Cezanne, pintor pionero del arte moderno, y la de Ely, fotógrafo apasionado por su época.

L’événement Hôtel de Boadès Visite guidée de l’exposition « L’Aix de Cezanne » Regards croisés entre peinture et photographie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence