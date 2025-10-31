Hôtel de France La Chartre-sur-le-Loir

Hôtel de France La Chartre-sur-le-Loir vendredi 31 octobre 2025.

Hôtel de France

20 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Musicale .

20 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 40 16 bienvenue@lhoteldefrance.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hôtel de France La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-10-16 par CDT72