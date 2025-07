Paris Design Week : « Le Labyrinthe » de Jérémy Pradier-Jeauneau Hôtel de la Marine Paris

Présentation

À l’occasion de la Paris Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, Jérémy Pradier-Jeauneau investit l’Hôtel de la Marine avec Le Labyrinthe, installation monumentale mêlant design contemporain, artisanat d’art et patrimoine français dans une scénographie immersive inédite.

Avec Le Labyrinthe, Jérémy Pradier-Jeauneau déploie une installation sensible et poétique, pensée comme un parcours en trois chapitres entre la cour d’honneur, les salons d’apparat et la loggia de l’Hôtel de la Marine.

Un hommage vibrant au savoir-faire français en matière d’artisanat d’art et de design, au mythe de Dédale et à l’histoire même du monument, Garde-Meuble de la Couronne à la fin du XVIIIe siècle.

Conçue comme un film, clin d’œil au premier métier de Jérémy Pradier-Jeauneau, l’installation raconte l’histoire d’héroïnes et de héros qui luttent contre les événements, contre eux-mêmes, et finissent par prendre de la hauteur avant d’accéder au bonheur.

À propos de Jérémy Pradier-Jeauneau

Jérémy Pradier-Jeauneau incarne une nouvelle génération de créateurs français à la croisée du design, de l’art et de l’artisanat d’exception. Après un début de carrière dans le cinéma français en tant que producteur et chargé de développement, il se tourne vers l’univers du design et fonde la galerie Pradier-Jeauneau, au 32 rue de Verneuil à Paris.

À travers ce lieu atypique et exigeant, il défend une vision sensible, narrative et engagée du design, qu’il décline à travers des expositions, des éditions de mobilier, des collaborations prestigieuses (Monoprix, Isabelle Stanislas, Carine Roitfeld) et des participations remarquées à des foires internationales comme le PAD Paris ou le Salone del Mobile de Milan.

En 2024, il lance sa première collection de mobilier en tant que designer, confirmant une approche singulière du « collectible design » où chaque pièce dialogue avec le patrimoine, le cinéma, la littérature et la mémoire collective. Entre poésie visuelle et radicalité formelle, son univers mêle les influences du Fantôme de l’Opéra, de Pierrot le Fou et de Pierre Chareau.

En 2025, il investit l’Hôtel de la Marine à Paris avec Le Labyrinthe, son premier projet solo monumental. Pensée comme une immersion dans un labyrinthe poétique et contemporain, cette installation rend hommage à la création française et aux grands récits, de Dédale à nos jours. Une manière pour lui de repousser les frontières entre galerie, musée, théâtre et rêve éveillé.

Du mercredi 03 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit sous condition

Dans la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine : gratuit sans réservation

Dans les salons d’apparat et sur la loggia de l’Hôtel de la Marine : compris dans le billet d’entrée du monument

Voir les tarifs d’entrée et accéder à la billetterie

Tout public.

Date(s) :

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

