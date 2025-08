Visite littéraire : En bonne compagnie – Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

Visite littéraire : En bonne compagnie – Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris vendredi 12 septembre 2025.

Dans les appartements de Monsieur et Madame Thierry de Ville d’Avray, à la nuit tombée, vous êtes conviés à une visite littéraire faisant la part belle à des textes libertins du siècle des Lumières.

Inspirée par les lieux et leur atmosphère particulière, la conteuse Laure Urgin vous donne rendez-vous pour apprécier différemment l’esprit de Diderot, l’espièglerie de La Fontaine, le caractère sulfureux du marquis de Sade, et bien plus encore.

Visite exclusivement réservée aux adultes

Le vendredi 12 septembre 2025

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif unique : 20 €

Visite exclusivement réservée aux adultes

Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite

Déambulation libre dans les salons d’apparat et sur la loggia à l’issue de la visite, jusqu’à 20h30

Public adultes. A partir de 18 ans.

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

