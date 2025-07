Journées européennes du patrimoine 2025 à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

Les parcours ouverts à la visite

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de la Marine ouvrira gratuitement ses portes le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les parcours de visite suivants :

Le parcours Appartements des intendants au son du Confident, accessible sur réservation vous permettra d’explorer les appartements du XVIIIe siècle des Intendants du Garde-Meuble de la Couronne ainsi que les salons d’apparat et la loggia.

Le parcours Collection Al Thani, sur entrée libre dans la limite des places disponibles, vous fera découvrir l’exposition Les Sept Sens célestes, les somptueux salons d’apparat et la loggia.

À découvrir à l’occasion des Journées du patrimoine

En parallèle, le public pourra profiter de ce weekend pour admirer Le Labyrinthe, installation monumentale de Jérémy Pradier-Jeauneau créée spécialement pour l’Hôtel de la Marine dans le cadre de Paris Design Week.

Avec Le Labyrinthe, Jérémy Pradier-Jeauneau déploie une installation sensible et poétique, pensée comme un parcours en trois chapitres entre la cour d’honneur, les salons d’apparat et la loggia de l’Hôtel de la Marine.

Un hommage vibrant au savoir-faire français en matière d’artisanat d’art et de design, au mythe de Dédale et à l’histoire même du monument, Garde-Meuble de la Couronne à la fin du XVIIIe siècle.

Profitez des Journées européennes du patrimoine 2025 pour découvrir l’Hôtel de la Marine !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit

Visite du parcours « Appartement des Intendants » sur réservation

Visite du parcours « Collection Al Thani » en entrée libre dans la mesure des places disponibles

Tout public.

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

