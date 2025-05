Concert « Récréation baroque » avec l’ensemble Stravaganza – Hôtel de la Marine Paris, 22 mai 2025, Paris.

Proposé en partenariat avec l’association Cadets en scène, ce concert invite à une promenade musicale dans la France du XVIIIe siècle, à la rencontre des influences italiennes qui y jouent un rôle majeur : un programme d’une subtile alchimie entre élégance, ornementation et danse.

L’œuvre de Jean-Marie Leclair incarne par excellence le mariage de la tradition lulliste et de l’influence Italienne : cité depuis ses débuts comme l’un des plus grands musiciens du siècle, Leclair laissera une empreinte décisive dans l’école française de violon. François Francoeur et François Couperin verront également certaines de leurs œuvres briller du double héritage français et italien.

À l’issue du concert, une coupe de champagne sera offerte aux auditeurs, en présence des musiciens.

Domitille Gilon : violon et direction

Diana Baroni : traverso

Noémie Lenhof : viole de gambe

Léo Brunet : théorbe et guitare baroque

Thomas Soltani : clavecin et direction

Le jeudi 22 mai 2025

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 40 €

Tarif – 30 ans : 20 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-22T23:00:00+02:00

2025-05-22T21:00:00+02:00_2025-05-22T22:00:00+02:00

fin : 2025-05-23T00:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/concert-recreation-baroque-avec-l-ensemble-stravaganza https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://twitter.com/hoteldelamarine

En partenariat avec l’association Cadets en scène, ce concert invite à une promenade musicale dans la France du XVIIIe siècle !