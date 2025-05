ATSUSHI SAKAI et ALESSIO ZANFARDINO / Transtemporal #2 – Hôtel de la Marine Paris, 7 juin 2025, Paris.

Musique

L’Hôtel de la Marine renouvelle la collaboration de l’édition 2024 de Nuit Blanche avec Atsushi Sakai comme coordinateur artistique, entouré de Marion Martineau et d’une chanteuse. La voix et la viole de gambe résonneront dans la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine autour d’un répertoire éclectique: du jazz au baroque en passant par l’électro.

A travers une deuxième proposition, sous la verrière en diamant de la cour de l’intendant, vous pourrez découvrir une performance musicale et visuelle autour du clavecin oculaire, folle invention au XVIIIe du père Castel. Le claveciniste Alessio Zanfardino, accompagné de François Longo à la création lumière et au son, présentera pour la première fois la performance écrite en hommage aux recherches scientifiques, esthétiques et philosophiques de cet homme singulier, qui rêvait à une « musique pour les yeux ».

En partenariat avec Cadets en scène.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:00:00+02:00

2025-06-07T21:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Une performance musicale et visuelle autour d’instruments anciens et de voix.