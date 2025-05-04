Hôtel de Rossan de Davayé Hôtel de Rossan de Davayé Mâcon

Hôtel de Rossan de Davayé 5 Rue Guichenon Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-08-31

fin : 2025-10-06

Dates : 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-11-02

L’hôtel de Rossan de Davayé est un édifice inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2016.

Il possède des aménagements intérieurs de grande qualité concernant notamment l’époque dite de la restauration avec l’avènement sur le trône de France de Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe. C’est à cette époque que l’Etat français redonna aux nobles spoliés par l’époque révolutionnaire leurs biens ajoutés de fortes indemnités de dédommagement.

Abel Desvignes de Davayé, alors propriétaire de l’hôtel particulier en question, fait réaménager les salons de l’hôtel de Rossan à Mâcon dans le goût de l’époque très influencé par le retour de l’art grec et égyptien.

La visite permettra de comprendre l’organisation d’un hôtel particulier, de voir la restauration de l’antichambre équipée d’un aménagement de l’époque, puis la restauration en cours du grand salon ainsi que l’ancienne cuisine.

La visite est effectuée par le propriétaire actuel des lieux visités.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite à l’Hôtel de Rossan au 4 rue Guichenon à Mâcon.

ATTENTION nombre de places limité, réservation obligatoire la veille de la visite ! .

