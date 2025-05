Paris célèbre les femmes dans la Tech et le numérique – Hôtel de Ville de Paris Paris, 21 mai 2025, Paris.

Alors que le numérique redéfinit notre société, il est urgent d’affronter une réalité persistante : les femmes restent exclues du secteur. Seules 3 % des lycéennes choisissent la spécialité numérique, un emploi sur cinq dans la Tech est occupé par une femme, et les start-up fondées par des entrepreneures ne captent que 2 % des financements.

À l’approche de VivaTech, les Parisiennes et Parisiens sont invités à participer à l’événement Diversi’Tech portera un message fort : la Tech façonne l’avenir, mais elle doit inclure davantage les femmes.

L’événement s’organisera en deux temps : une première conférence reviendra sur les 10 ans de Paris Code, avec témoignages d’apprenants et engagements d’entreprises, une deuxième partie est consacrée à la levée des freins aux carrières des femmes dans la Tech et marquera le lancement d’une tribune collective (se sont déjà engagés : SISTA, Social Builder, WILLA, Becomtech, Sistech, Simplon, CCI, French Tech, Konexio,

Singa, She Leads Tech, Femmes@Numérique).

En parallèle, un showroom, co-construit avec WILLA, mettra en lumière des solutions concrètes pour une Tech plus accessible et équitable.

Le saviez-vous ? Lancé en 2023, Diversitech a propulsé Paris Code, la « grande école des métiers du numérique » de la Ville de Paris, en mettant en avant son impact sur l’insertion professionnelle et en mobilisant de nouveaux partenaires.

Le mercredi 21 mai 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Hôtel de Ville de Paris 3 rue Lobau 75004 Paris

