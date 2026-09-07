HÔTEL DE VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

HÔTEL DE VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du style néo-tudor, anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche art déco qui lui donne toute sa personnalité. La visite guidée de l’édifice vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château anglais, la salle du conseil et son mobilier ou la salle des mariages au plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry Potter s’imagineront sans aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard !

Visites libres : dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 72 00 http://www.letouquet.com L’hôtel de ville a été construit en 1931 sur les plans des architectes Louis Debrouwer et Pierre Drobecq. La maçonnerie est en matériaux de la région : Pierre de Bainchtun et d’équipement. Hauteur du beffroi : 38 m. Il contient une horloge monumentale équipée de carillons qui sonnent, depuis 1931, les quarts et les demies.

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 2014.

Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du !…

© Lucas ROSEUW