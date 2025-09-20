Hôtel de ville et Beffroi Hôtel de ville de Calais Calais

Hôtel de ville et Beffroi 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Calais Pas-de-Calais

accès limité à 19 personnes par ascension pour des raisons de sécurité, réservation sur place

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Prenez de la hauteur avec le beffroi de 75 mètres de haut classé au patrimoine mondial de l’Humanité. Vous découvrirez son style Régionaliste-flamand et l’histoire du lieu, symbole de la fusion entre Calais et Saint-Pierre-Lès-Calais.

Hôtel de ville de Calais Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 53 http://www.calais.fr [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}] En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-de-Calais entraîne la construction d’un nouvel Hôtel de Ville. Le projet confié à l’architecte Louis Debrouwer privilégie une structure en béton. Les travaux s’étendent de 1911 à 1923. L’édifice en briques rouges, d’inspiration néo-renaissance flamande, est dominé par un beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces d’apparat, à l’étage, sont d’inspiration Art Déco. Les décors peints sont l’expression d’artistes régionaux dans un style historiciste. L’escalier d’honneur est éclairé par une verrière représentant la prise de Calais par le duc de Guise.

