Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Hôtel de Ville de Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.

Visites guidées / durée 1h

Inscriptions dimanche matin au chalet d’accueil, devant l’Hôtel de Ville, place de la République.

Départs dimanche à 9h30, 10h30 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Hôtel de Ville de Saumur Rue Molière, 49400 SAUMUR Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur