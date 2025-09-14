Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Saumur · Saumur
Informations pratiques
Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Hôtel de Ville de Saumur Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.
Visites guidées / durée 1h
Inscriptions dimanche matin au chalet d’accueil, devant l’Hôtel de Ville, place de la République.
Départs dimanche à 9h30, 10h30 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Hôtel de Ville de Saumur Rue Molière, 49400 SAUMUR Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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