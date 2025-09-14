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Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Saumur · Saumur

Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Saumur
Adresse
Rue Molière, 49400 SAUMUR
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Hôtel de Ville de Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.
Visites guidées / durée 1h
Inscriptions dimanche matin au chalet d’accueil, devant l’Hôtel de Ville, place de la République.
Départs dimanche à 9h30, 10h30 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Hôtel de Ville de Saumur Rue Molière, 49400 SAUMUR Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’hôtel de ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est l’un des premiers en Val de Loire.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur

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