Hôtel de ville, Hôtel de Ville, Limoges

Hôtel de ville Mercredi 8 avril, 15h30 Hôtel de Ville Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

LA MAISON COMMUNE

Inaugurée en 1883, l’hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles presigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

