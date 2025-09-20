Hôtel de Ville JEP 2025 Troyes

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

> Ouverture exceptionnelle
Hall et escalier d’honneur, Salle des Fêtes, Petit Salon, Salle du Conseil Municipal, Bureau du Maire et du Premier Adjoint.

> Rétrospective à l’occasion des 40 ans du label « Ville d’art et d’histoire »
Projection d’un diaporama dans le Petit Salon   .

Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 33 33 

