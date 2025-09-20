Hôtel de Ville JEP 2025 Troyes
Hôtel de Ville JEP 2025
Hôtel de Ville Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
> Ouverture exceptionnelle
Hall et escalier d’honneur, Salle des Fêtes, Petit Salon, Salle du Conseil Municipal, Bureau du Maire et du Premier Adjoint.
> Rétrospective à l’occasion des 40 ans du label « Ville d’art et d’histoire »
Projection d’un diaporama dans le Petit Salon .
Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 33 33
