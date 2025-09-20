Hôtel de ville Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de ville Sens

Hôtel de ville Journées Européennes du Patrimoine

Hôtel de ville 100 Rue de la République Sens Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Programme

– Visite de l’Hôtel de ville

Samedi à 10h,11h30, 14h, 16h et 20h30 (nocturne) et dimanche à 15h30

Découvrez les coulisses de l’administration municipale les salons d’honneur, la salle du Conseil municipal, où se prennent les grandes décisions, et la salle des Mariages, lieu d’émotion et de solennité. Une immersion dans l’histoire civique de Sens, sublimée par les détails architecturaux et le mobilier d’apparat. .

Hôtel de ville 100 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

