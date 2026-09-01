Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de Ville de Sens Sens

Informations pratiques

Sens

Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine

Hôtel de Ville de Sens 100 Rue de la République Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Entrez dans les coulisses de la mairie et explorez ses espaces les plus prestigieux : salons officiels, salle du conseil municipal et salle des mariages. Une immersion dans la vie civique de Sens, portée par un patrimoine architectural et décoratif remarquable. Une visite guidée nocturne est également organisée le samedi à 20h30. .

Hôtel de Ville de Sens 100 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)