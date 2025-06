Le Fnac Live Paris revient sur le parvis de l’Hôtel de Ville ! – Hôtel de Ville Paris 2 juillet 2025

Le festival, incontournable de l’été parisien, propose sur trois soirées de 17 h à minuit, une vingtaine de concerts accessibles gratuitement sur la Grande Scène du nouveau parvis végétalisé de l’Hôtel de Ville. Sans oublier les concerts dans ses salons. Une programmation à la fois populaire et pointue, qui mélange les générations et valorise le meilleur de la production musicale et de la scène émergente.

Cette année encore, tous les artistes présents au Fnac Live Paris vont partager une même ambition, celle de faire vivre au public une vraie fête populaire et de célébrer la musique dans toutes ses formes d’expression.

La programmation jour par jour

Mercredi 2 juillet 2025

Scène extérieure

19h30 : Dali

21h00 : Saint Vincent

22h30 : Air

19h30 : Dali 21h00 : Saint Vincent 22h30 : Air Salon (accès sur invitation)

70 ans de Barclay

Jeudi 3 juillet 2025

Scène extérieure

18h00 : Zinée

19h00 : Danyl

19h50 : Camille Yembe

20h15 : Olivia Ruiz

21h05 : Liv Oddman

21h30 : Zamdane

23h00 : Eddy de Pretto

18h00 : Zinée 19h00 : Danyl 19h50 : Camille Yembe 20h15 : Olivia Ruiz 21h05 : Liv Oddman 21h30 : Zamdane 23h00 : Eddy de Pretto Salon (accès sur invitation)

20h00 : Iliona

21h00 : Solann

Vendredi 4 juillet 2025

Scène extérieure

18h00 : Baby Volcano

19h00 : Vacra

19h50 : R2

20h15 : Adèle Castillon

21h30 : Sublime Live

23h00 : Vladimir Cauchemar

18h00 : Baby Volcano 19h00 : Vacra 19h50 : R2 20h15 : Adèle Castillon 21h30 : Sublime Live 23h00 : Vladimir Cauchemar Salon (accès sur invitation)

0h00 : I Am Roze

21h00 : Miossec

Fnac live ; Crédits : Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Comment s’y rendre ?

> Scène du Parvis | Accès libre et gratuit

Place de l’Hôtel de ville, 75004 PARIS (entrée par l’avenue Victoria)

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 17h – Concerts à partir de 18h – fin des concerts à minuit.

> Scène du Salon (dans les salons de l’Hôtel de Ville) | Accès sur invitation

A retirer en magasin, plus d’informations à venir…

Entrée au 3 rue Lobau, 75004 Paris

> Accès réservé aux personnes en situation de handicap :

Un accès spécifique sera mis en place au niveau du 31 Rue de Rivoli 75004

Du mercredi 02 juillet 2025 au vendredi 04 juillet 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 00h00

gratuit

Les concerts dans les salons de l’Hôtel de Ville sont accessibles gratuitement sur invitation, à retirer dans les magasins Fnac à partir du vendredi 27 juin

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-02T20:00:00+02:00

2025-07-02T18:00:00+02:00_2025-07-02T01:00:00+02:00;2025-07-03T18:00:00+02:00_2025-07-03T01:00:00+02:00;2025-07-04T18:00:00+02:00_2025-07-04T01:00:00+02:00

fin : 2025-07-04T03:00:00+02:00

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Du 2 au 4 juillet 2025, la 13e édition du Fnac Live Paris, co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris, (re)prend ses quartiers d’été pour faire résonner la musique en plein cœur de Paris. Air, Eddy de Pretto, Miossec, Baby Volacano : découvrez toute la programmation !