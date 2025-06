Assistez au sommet des maires dédié aux 10 ans de l’Accord de Paris à l’Hôtel de Ville – Hôtel de Ville Paris 23 juin 2025

Dix ans après la signature

historique de l’Accord de Paris, dans un contexte géopolitique incertain et

face à une crise climatique qui s’intensifie, la Ville de Paris relance le

débat.

À l’approche de la COP30, Paris

appelle à une mobilisation collective pour imaginer un nouveau pacte de l’action climatique, plus ambitieux, plus

inclusif, plus concret. Berceau de la COP21, Paris réaffirme son engagement et

vous invite à une conférence majeure réunissant experts, élus, acteurs locaux

et internationaux autour d’une question centrale : comment les villes, aujourd’hui en première ligne, peuvent-elles

accélérer la transition écologique et climatique ?

Pourquoi les villes ? Parce

qu’elles concentrent aujourd’hui plus de 80 % des émissions de gaz à effet de

serre. Parce qu’en 2050, plus de 70 % de la population mondiale y vivra. Et

parce qu’elles ont su inventer de nouveaux modèles de coopération et d’action,

souvent plus agiles que les États. Malgré des avancées dans les domaines de la

santé, de l’eau, de l’air ou de la biodiversité, les défis à relever restent

immenses. C’est dans les territoires urbains que se joue l’avenir climatique

mondial.

Venez nombreux

le 23 juin pour écouter, débattre et participer

à cette rencontre essentielle.

Découvrez le programme du sommet des maires dédié aux 10 ans de l’Accord de Paris ici

Découvrez le programme : « De Paris à Belém

: 10 ans d’actions mondiales pour le climat »

Cette matinée aura pour objectif de valoriser les enjeux qui lient climat et protection de la démocratie, en donnant notamment la parole aux maires engagés, aux décideurs publics et privés et aux experts.

08h30 – Ouverture

• Anne Hidalgo, Maire de Paris

• Antonio Costa, Président du Conseil Européen

• Laurent Fabius, Président de la COP21, ancien Premier ministre

• Ana Toni, Directrice exécutive de la COP30

09h30 – Les villes en première ligne : bilan concret de 10 années d’avancées

• Laurence Tubiana, Directrice de la Fondation européenne pour le climat, Envoyée spéciale Europe de la COP30

• Giuseppe Sala, Maire de Milan

• Valérie Plante, Mairesse de Montréal

• Dieudonné Bantsimba, Maire de Brazzaville

• Roger Mbassa Ndine, Maire de Douala

• Wan-an Chiang, Maire de Taipei

• Sharon Dijksma, Maire d’Utrecht

• Nabila Rmili, Maire de Casablanca

• Valérie Masson-Delmotte, Climatologue, Centre Climat-Société, Institut Pierre Simon Laplace, Haut Conseil pour le Climat, Académies des Sciences et des Technologies

10h40 – Démocratie, justice, climat : un même combat

• Sadiq Khan, Maire de Londres, Co-président du C40

• Kate Gallego, Maire de Phoenix

• Jaume Collboni, Maire de Barcelone

• Haris Doukas, Maire d’Athènes

• Jorge Macri, Maire de Buenos Aires (tbc)

• Corinne Lepage, Avocate, ancienne ministre de l’environnement

• François Molins, Procureur général près la Cour de Cassation

• Yana Garcia, Secrétaire de la California Environmental Protection Agency

• Mattias Guyomar, Président de la Cour européenne des droits de l’Homme

• Simon Stiell, Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

11h50 – Des perspectives décisives pour la planète : gouvernance, financement, engagements 2050

• Eduardo Paes, Maire de Rio de Janeiro

• Susana Muhamad, Présidente de la COP16 biodiversité, ancienne ministre colombienne de l’Environnement

• Fabrizia Lapecorella, Secrétaire générale adjointe de l’OCDE

• Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche (tbc)

• Ruth Zugman do Coutto, Responsable adjointe Climat du PNUE (tbc)

• Sherry Madera, Directrice exécutive du Carbon Disclosure Project

• Andy Deacon, co-directeur général du GCoM

• Mauricio Rodas, ancien Maire de Quito, Secrétaire exécutif de la Commission mondiale SDSN pour le financement des ODD

• Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la Francophonie

• Teresa Ribera, Vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition juste, propre et compétitive

Pour assister gratuitement, la réservation est obligatoire. Le lien sera prochainement disponible.

Assistez au sommet des maires dédié aux 10 ans de l’Accord de Paris à l’Hôtel de Ville ; Crédits : Ville de Paris

Le lundi 23 juin 2025

de 08h00 à 13h00

gratuit

Le lien de réservation sera prochainement disponible ici.

Public adultes.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

