Ne ratez pas le Forum « Bien Vivre Paris » dédié aux seniors – Hôtel de Ville Paris 18 juin 2025

Bien vivre… au quotidien

Cet

événement est organisé par thèmes pour le confort des visiteurs qui

pourront ainsi parcourir le forum selon leurs intérêts et préférences :

► Bien dans la ville

► Bien avec son âge,

► Bien avec son temps,

► Bien avec les autres,

► Bien chez soi,

► Bien dans son corps et dans sa tête

Le

forum « Bien Vivre Paris » permettra d’aborder les différents aspects du

quotidien : aides et accompagnements, santé, logement, retraite,

numérique, sports, culture,…

Plus de 50 partenaires associatifs et institutionnels seront présents pour informer et accompagner les séniors parisiens.

Des conférences passionnantes

aborderont des sujets essentiels comme la retraite, la santé mentale,

l’intelligence artificielle (IA) ou encore la ville de demain. Les

visiteurs pourront participer à des ateliers pratiques, des jeux, des

initiations sportives et même à l’apprentissage des gestes qui sauvent.

Cette journée conviviale, gratuite et

utile, est organisée par la Direction des Solidarités dans le cadre de

la Commission des financeurs, la Direction des Ressources Humaines et

l’Assurance Retraite Île-de-France (CNAV).

Le mercredi 18 juin 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

Le mercredi 18 juin prochain, de 10h à 17h, l’Hôtel de Ville de Paris vous ouvre ses portes en grand pour « Bien vivre Paris, le forum dédié aux séniors parisiens ». Inscrivez-vous pour participer à cette journée qui promet d’être riche en échanges, en informations et en animations !