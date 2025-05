Déambulation musicale et festive avec TRUBA SUPA – Hôtel de Ville, Place François Mitterrand Alfortville, 7 juin 2025, Alfortville.

Rendez-vous dès 15H sur la Place de l’Hôtel de Ville et laissez vous emporter par les musiques cuivrées des Balkans, dans la pure tradition des orchestres serbes et macédoniens. Attention musique festive et contagieuse !

Avide de nouveauté, ils s’aventurent aussi sur des terrains actuels, et adaptent sans hésiter les tallavas les plus endiablés. Trompettes et saxophone propulsent des airs mêlant joie et mélancolie. Un appel sans concession à la fête !

Le samedi 07 juin 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Accès libre et gratuit. Tout public

Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T18:00:00+02:00

2025-06-07T16:00:00+02:00_2025-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T19:00:00+02:00

Hôtel de Ville, Place François Mitterrand Place François Mitterrand 94140 déambulation sur la place de l’Hôtel de VilleAlfortville

