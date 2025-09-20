Hôtel de ville – Visite dialoguée et vivante Mairie d’Anglet Anglet

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Quand l’Hôtel de ville se dévoile

À la découverte de la Mairie d’Anglet, cet édifice de style néo-espagnol que l’on doit à l’architecte William Marcel. Cette visite vous invite à découvrir la composition et les éléments décoratifs des années 30, le patio et ses azulejos, l’escalier d’honneur et ses vitraux, son mobilier classé, la salle des mariages et son triptyque ainsi que les sculptures ou peintures appartenant à la collection d’art contemporain de la Ville d’Anglet installées dans les espaces. Plus d’une découverte en perspective.

Mairie d’Anglet Rue Amédée-Dufourg, 64600 Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://www.anglet.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.anglet.fr/sorties/reserver-en-ligne/reservez-en-ligne-vos-visites-ateliers-et-spectacles/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 58 35 60 »}] Patio de la mairie Entrée libre

© KPD – Ville d’Anglet