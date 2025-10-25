Hôtel des deux mondes Encagnane Aix-en-Provence

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Hôtel des deux mondes d’après une pièce d’Eric Emmanuel SCHMITT.

Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort, comédie ou tragédie, où l’auteur pose le mystère comme raison même d’espérer.

Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’hôtel des deux mondes.

Personne ne sait quand il pourra en repartir ni vers quelle destination.

Dans ce lieu étrange, tout est possible . .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Hôtel des deux mondes, based on a play by Eric Emmanuel SCHMITT.

A metaphysical thriller between dream and reality, life and death, comedy and tragedy, in which the author posits mystery as the very reason for hope.

German :

Hôtel des deux mondes (Hotel der zwei Welten) nach einem Stück von Eric Emmanuel SCHMITT.

Ein metaphysischer Thriller zwischen Traum und Wirklichkeit, Leben und Tod, Komödie und Tragödie, in dem der Autor das Geheimnis als Grund zur Hoffnung aufstellt.

Italiano :

Hôtel des deux mondes tratto da un’opera teatrale di Eric Emmanuel SCHMITT.

Un thriller metafisico tra sogno e realtà, vita e morte, commedia e tragedia, in cui l’autore fa del mistero la ragione stessa della speranza.

Espanol :

Hôtel des deux mondes, basada en una obra de Eric Emmanuel SCHMITT.

Un thriller metafísico entre el sueño y la realidad, la vida y la muerte, la comedia y la tragedia, en el que el autor hace del misterio la razón misma de la esperanza.

