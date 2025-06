Deuxième édition d’Une nuit de la philosophie au musée Guimet Hôtel d’Heidelbach Paris 11 juillet 2025

Après une première performance en 2024, la metteuse en scène Meriam Korichi revient au musée Guimet avec une deuxième veille invitant le public à s’installer, pour écouter, voir, danser ou s’allonger, dans le cadre d’Une Nuit de la philosophie, une série d’événements nocturnes spécifiques mettant en scène l’art et la philosophie dans un combat pour le sens.

Dans La Nuit des Voyantes, l’actrice Pauline Belle et la danseuse Mio Fusho rejoue la rencontre entre la philosophe Simone Weil et la Bhâgavad-Gita, grand texte sacré de l’hindouisme. Fascinée par ce poème mystique et philosophique, la philosophe française était allée jusqu’à apprendre le sanskrit pour en traduire elle-même des extraits.

Dans ce duel-duo entre une comédienne et une danseuse héritière d’une tradition bouddhiste en quête de détachement spirituel, la tension jaillit d’une interrogation profonde et contemporaine sur l’origine et le sens de l’action humaine, et nous invite à accepter l’invitation de la Bhagavad-Gîtâ à nous faire voyants et voyantes.

Lieu : Salon Pelliot de l’Hôtel d’Heidelbach, entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles, 19 avenue d’Iéna – 75116 Paris

Conception : Mériam Korichi, à partir de l’exemplaire annoté par Simone Weil de la Bhagavad-Gîtâ, avec des extraits traduits par Simone Weil, dans les Œuvres complètes,Tome 4 : Ecrits de Marseille (1941 – 1942) ; Grèce, Inde et Occitanie, de Simone Weil, recueil publié en 2009 aux éditions Gallimard.

Interprétation du texte : Pauline Belle

Danse : Mio Fusho

NB : Le jardin japonais et les collections conservées à l’Hôtel d’Heidelbach resteront ouverts et accessibles pendant la performance.

Avec le soutien de la Ville de Paris

Du vendredi 11 juillet 2025 au samedi 12 juillet 2025 :

vendredi

de 19h00 à 01h00

gratuit

Entrée libre dans la limites des places disponibles.

Tout public.

Hôtel d’Heidelbach 19, avenue d’Iéna 75016 Paris

