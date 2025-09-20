Hôtel-Dieu de Baugé Hôtel-Dieu Baugé-en-Anjou

Hôtel-Dieu de Baugé Hôtel-Dieu Baugé-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Hôtel-Dieu de Baugé 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu Maine-et-Loire

Tarif réduit: 8 € adulte

Gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie XVIIe

Découvrez l’apothicairerie et ses 600 contenants d’époque.

Dans l’Hôtel-Dieu autrefois tenu par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, une déambulation entre l’ancienne salle des malades, la chapelle baroque et le couvent permet de découvrir la vie quotidienne de ces grands hôpitaux pour les pauvres. Une curiosité : l’apothicairerie qui est considérée comme l’une des plus anciennes et complètes d’Europe !

Visites en continu.

Accès à l’apothicairerie accompagné d’un guide.

Hôtel-Dieu Place de l’Europe, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateau-bauge.fr/decouvrir/lhotel-dieu/ Hôtel-Dieu fondé en 1643 par Marthe de la Beausse, financé par Anne de Melun et occupé par les religieuses jusqu’en 1988, remanié et surélevé au XIXe siècle. Représente l’un des plus beaux exemples d’architecture hospitalière classique existant en France.

Visite de l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie XVIIe

Vincent Jacques