Hôtel-Dieu de Cluny : patrimoine hospitalier et historique, Hôtel-Dieu de Cluny, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu de Cluny · Cluny
Informations pratiques
Hôtel-Dieu de Cluny : patrimoine hospitalier et historique 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu de Cluny Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée de
La chapelle avec ses remarquables vestiges du mausolée de Bouillon (début 18ème) en marbre de Carrare
La salle Saint-Lazare (ancienne salle des malades) et son mobilier
L’apothicairerie et ses belles collections de pots couvrant la période du 16ème au 20ème siècle
Hôtel-Dieu de Cluny Centre hospitalier du Clunisois, 13 place du Dr Charles Pleindoux, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.ch-cluny.fr Bâti au début du XVIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu de Cluny a été élevé selon une architecture simple et fonctionnelle. Il se compose d’un bâtiment principal accueillant au centre la chapelle et, de part et d’autre, les deux salles des malades. Vous pouvez admirer dans la chapelle les magnifiques statues en marbre de Carrare du mausolée que le cardinal de Bouillon souhaitait édifier dans l’abbaye de Cluny et de nombreux autres éléments mobiliers remarquables provenant de l’abbaye (autel, chandelier pascal, tabernacle de frère Placide, etc.). Dans l’aile sud, datant du XVIIIe siècle, vous pourrez également admirer la salle des administrateurs, décorée de nombreux tableaux et l’apothicairerie Empire, présentant une très belle collection de faïences pharmaceutiques, d’étains et de cuivre. Au long de la visite, vous pourrez également découvrir le remarquable patrimoine mobilier de l’Hôtel-Dieu.
Visite commentée de
©Jean-Yves GONOD
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