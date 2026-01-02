Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune samedi 28 février 2026.
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 20:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Situation de crise à l’hôpital en 1628, les pestiférés sont aux portes de l’Hôtel-Dieu et demandent à entrer. Quelle décision prendre ? La direction de l’institution et les magistrats de santé s’affrontent au cours d’un procès imaginaire dont vous êtes les jurés. Entre passes d’armes, jeux de mots et anecdotes historiques, participez à cette confrontation fictive quel sera le verdict du tribunal ? C’est à vous de trancher !
Avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Dijon
Samedi 28 février
De 19h à 20h30
Tout Public Billet Nocturne
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/les-pestiferes-a-lhotel-dieu.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu
L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu Beaune a été mis à jour le 2026-01-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)