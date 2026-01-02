Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

[PROCÈS IMAGINAIRE] Les pestiférés à l’Hôtel-Dieu

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

2026-02-28

Situation de crise à l’hôpital en 1628, les pestiférés sont aux portes de l’Hôtel-Dieu et demandent à entrer. Quelle décision prendre ? La direction de l’institution et les magistrats de santé s’affrontent au cours d’un procès imaginaire dont vous êtes les jurés. Entre passes d’armes, jeux de mots et anecdotes historiques, participez à cette confrontation fictive quel sera le verdict du tribunal ? C’est à vous de trancher !

Avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Dijon

Samedi 28 février

De 19h à 20h30

Tout Public Billet Nocturne

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/les-pestiferes-a-lhotel-dieu.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

