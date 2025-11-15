Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune Beaune
Dans le cadre de la 165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune qui se tiendra le dimanche 16 novembre 2025, les Hospices Civils de Beaune proposent, durant ce week-end de festivité, des dégustations grand public se déroulant dans l’ancienne cuverie des Hospices de Beaune. L’occasion de déguster dix cuvées, parmi les vins de réserves.
Tarif 30€/personne.
Circuit dans les caves Dégustation à la bouteille assurée par les vignerons des HCB
Possibilité d’acheter un verre de dégustation (5€ ) et de la petite restauration (gougères, charcuterie, fromages) sur place proposé par la corporation des étudiants en soins infirmiers de Beaune.
Créneaux disponibles
Samedi 15 novembre 2025 de 8h30 à 11h
Samedi 15 novembre 2025 de 14h à 17h
Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 10h30
Places limitées, réservation obligatoire en ligne, via la billetterie de l’Hôtel Dieu. .
Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune 16 Rue Louis Véry Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
