Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune Beaune samedi 15 novembre 2025.

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins

Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune 16 Rue Louis Véry Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 08:30:00

fin : 2025-11-15 11:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Dans le cadre de la 165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune qui se tiendra le dimanche 16 novembre 2025, les Hospices Civils de Beaune proposent, durant ce week-end de festivité, des dégustations grand public se déroulant dans l’ancienne cuverie des Hospices de Beaune. L’occasion de déguster dix cuvées, parmi les vins de réserves.

Tarif 30€/personne.

Circuit dans les caves Dégustation à la bouteille assurée par les vignerons des HCB

Possibilité d’acheter un verre de dégustation (5€ ) et de la petite restauration (gougères, charcuterie, fromages) sur place proposé par la corporation des étudiants en soins infirmiers de Beaune.

Créneaux disponibles

Samedi 15 novembre 2025 de 8h30 à 11h

Samedi 15 novembre 2025 de 14h à 17h

Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 10h30

Places limitées, réservation obligatoire en ligne, via la billetterie de l’Hôtel Dieu. .

Ancienne Cuverie des Hospices de Beaune 16 Rue Louis Véry Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins

German : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins

Italiano :

Espanol :

L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Dégustation spéciale Vente des Vins Beaune a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1