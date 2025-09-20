Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine À la rencontre des anciens soignants des Hospices Civils de Beaune Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine À la rencontre des anciens soignants des Hospices Civils de Beaune Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune samedi 20 septembre 2025.

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-09-20 15:45:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

2025-09-20 2025-09-21

À la rencontre des anciens soignants des Hospices Civils de Beaune

Avec sœur Louise Duchini, supérieure générale de la congrégation des sœurs hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune

De l’histoire de la communauté des sœurs hospitalières fondée en 1459 à l’évocation de la vie quotidienne des infirmières jusqu’en 1971, c’est une histoire du lieu qui se raconte par la voix de sœur Louise Duchini un témoignage émouvant sur l’évolution des pratiques des soignants et de la relation aux malades. .

