Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune samedi 20 septembre 2025.

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ateliers & déambulations

« Les vêtements du soin le costume des dames hospitalières »

Par l’association Hommage aux dames hospitalières de Beaune

Coiffées du hennin et vêtues du costume traditionnel de drap de laine bleu, les membres de l’association détaillent la confection de leurs costumes, et expliquent comment il se revêt patiemment, pièce par pièce. Plus surprenant encore… Au détour d’une salle, sous la galerie ou près du puits, la rencontre est probable avec une dame hospitalière ! C’est l’atmosphère de l’hôpital du XVe siècle, quand les sœurs traversaient les lieux pour vaquer à leurs activités, qui est restituée. .

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations

German : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations

Italiano :

Espanol :

L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Ateliers & déambulations Beaune a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)