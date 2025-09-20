Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine L’ Hôtel-Dieu, un patrimoine hospitalier en héritage Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine L’ Hôtel-Dieu, un patrimoine hospitalier en héritage
Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20 2025-09-21
L’Hôtel-Dieu, un patrimoine hospitalier en héritage > Histoires d’architectures d’un îlot du soin
Avec les architectes de l’agence SILT
Suite aux récentes recherches scientifiques, réalisées lors de l’étude patrimoniale conduite sur l’assiette foncière de l’Hôtel-Dieu, l’équipe de l’agence SILT a réussi à reconstituer les différentes étapes de construction des services de soin, et ce depuis le XVe siècle. Une mise en perspective inédite des évolutions bâtimentaires de l’ancien hôpital des élévations extérieures aux aménagements intérieurs en passant par les jardins d’agrément ou les remparts.
> Rencontres en continu
Samedi 20 septembre, de 14h à 18h
Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
> Visites commentées
Samedi 20 septembre à 14h30 et à 15h45
Dimanche 21 septembre à 11h et 14h30 .
Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
