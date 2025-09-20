Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Pop-Up Tour thématique Les architectures de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l'Hôtel Dieu Beaune Côte-d'Or

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 10:15:00

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine 2025

> Pop-Up Tour thématique Les architectures de l’Hôtel-Dieu

Par une médiatrice de l’Hôtel-Dieu

En 15 min chrono, c’est l’histoire de la construction de l’hôpital au XVe siècle qui est partagée des petites histoires d’architecture à picorer avant, pendant ou après le parcours libre Hôtel-Dieu ! .

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l'Hôtel Dieu Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

