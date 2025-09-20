Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Journées européennes du patrimoine Secrets d’archives Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Secrets d’archives

Le diaire de l’Hôtel-Dieu de Dole une archive du XVIIe siècle restaurée

Avec les Archives municipales de Beaune

Qu’est-ce qu’un diaire ? C’est un document dans lequel sont relatés les événements de la vie quotidienne ; il se présente sous la forme d’un journal. Le diaire de Dole a été rédigé par les sœurs hospitalières de Dole, alors rattachées à l’Hôtel-Dieu de Beaune. Mathias Compagnon, archiviste aux Archives municipales de Beaune, et Andréa Hautevelle, archiviste de l’Hôtel-Dieu, présentent et décryptent cette archive, restaurée grâce à la générosité de l’association Hommage aux Dames hospitalières de Beaune. .

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel Dieu Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

