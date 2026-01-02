Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [Paroles d’hospitaliers] Se bouger et se soigner sport et santé du Moyen Âge à nos jours Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune, Beaune

Début : 2026-02-21 14:15:00

fin : 2026-02-21 15:45:00

2026-02-21

Allez à la rencontre des soignants des Hospices Civils de Beaune et partagez leurs regards sur les soins prodigués aujourd’hui ! Chaque intervenant vous dévoile ses expériences professionnelles et vous expose ses pratiques d’hospitalier. De l’Hôtel-Dieu au centre hospitalier Philippe le Bon ce sont des histoires de santé publique, de spécialisations, de parcours patients, de patrimoine bâti et de domaines viticoles qui s’entremêlent aux activités quotidiennes du prendre soin. Un format de visite-rencontre pour croiser les regards sur le site et échanger sur l’histoire de ce patrimoine vivant hospitalier que représente encore l’Hôtel-Dieu.

Avec Ludovic Roupie, médecin du sport aux Hospices Civils de Beaune.

Pour débuter la série PAROLES D’HOSPITALIERS, Ludovic Roupie propose non pas un parcours de visite mais un parcours de santé pour raconter comment le mouvement est devenu un remède pour soigner le corps malade.

Samedi 21 février

De 14h15 à 15h45

Tout public Billet Découverte

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/se-bouger-et-se-soigner-sport-et-sante-du-moyen-age-a-nos-jours.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

