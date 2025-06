Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Programmation 2025 HUMANITÉ Ateliers des sens « Arômes des caves » – Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 21 juin 2025 15:30

Côte-d’Or

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2025 HUMANITÉ

Ateliers des sens « Arômes des caves » Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:30:00

fin : 2025-06-21 17:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Envie d’apprécier l’Hôtel-Dieu par les sens ? Alors prenez part à cet atelier multisensoriel ! Vous découvrez les parfums et les notes qui émanent des productions du domaine viticole des Hospices de Beaune. Et, pour mieux vous immerger dans cet univers des senteurs, nous parcourons les espaces de l’ancienne cuverie et son réseau de caves.

Avec Marie-France Bravard, créatrice des Ateliers Vins & Parfums, et une médiatrice de l’Hôtel-Dieu.

Samedi 12 et 19 avril

Samedi 14 et 21 juin

De 15h30 à 17h30

Tout public Billet Insolite Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/ .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2025 HUMANITÉ

Ateliers des sens « Arômes des caves »

German : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2025 HUMANITÉ

Ateliers des sens « Arômes des caves »

Italiano :

Espanol :

L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2025 HUMANITÉ

Ateliers des sens « Arômes des caves » Beaune a été mis à jour le 2025-01-24 par COORDINATION CÔTE-D’OR