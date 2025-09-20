HOTEL DU BAS DU GAST Hôtel du bas du Gast Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Accès au jardin et aux extérieurs de ce hôtel particulier du 18e siècle, autrefois siège du grenier à sel de la ville.

Hôtel du bas du Gast 6, rue de la Halle aux Toiles 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 45 http://www.laval.fr

Ville de Laval