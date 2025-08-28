Hôtel Gravel Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Hôtel Gravel

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Hôtel Gravel revient !!! Mais comme c’est un spectacle entièrement improvisé, tout va changer… La seule chose que l’on sait, c’est que ça se déroule dans un hôtel des années 1920.

À la demande du groom , chef d’orchestre de la soirée, quatre comédiens vont partir à la conquête de la scène pendant plus d’une heure, le tout agrémenté de contraintes toutes plus folles les unes que les autres données par le public. La seule chose que les comédiens savent avant de se lancer dans cette pièce du hasard est le lieu qui sera le même tous les soirs et leur personnage tiré au sort par des spectateurs. Ainsi chaque représentation est unique et le public se réjouit de voir les défis qu’il lance aux comédiens se réaliser ! .

