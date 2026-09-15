Informations pratiques

Béziers

HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE

1 Place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.

Artiste représentée par Dupré & Dupré Gallery.

Entrée libre. .

1 Place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE

The artist shines a spotlight on medical waiting rooms—those spaces that serve as a brief interlude filled with anxiety and loneliness.

L’événement HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34