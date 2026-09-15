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HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers

jeudi 8 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
1 Place des Albigeois
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE

1 Place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-08

L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.
Artiste représentée par Dupré & Dupré Gallery.

Entrée libre.   .

1 Place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE

The artist shines a spotlight on medical waiting rooms—those spaces that serve as a brief interlude filled with anxiety and loneliness.

L’événement HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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