HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE
1 Place des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-08
L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.
L’artiste met à l’honneur les salles d’attentes médicales, ces pièces qui sont une parenthèse emplies d’angoisse et de solitude.
Artiste représentée par Dupré & Dupré Gallery.
Entrée libre. .
1 Place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE
The artist shines a spotlight on medical waiting rooms—those spaces that serve as a brief interlude filled with anxiety and loneliness.
L’événement HÔTEL LA PRISON – LÉA GARRIGUES : RADIOGRAPHIE DE L’ATTENTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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