Informations pratiques

Béziers

HÔTEL LA PRISON – THIERRY FLAMAND : CATHARSIS – FESTIVAL HORS CADRE

1 place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Le travail photographique de l’artiste ne cherche pas à reproduire le réel, ses dramaturgies imaginaires en révèlent la part enfouie.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Le travail photographique de l’artiste ne cherche pas à reproduire le réel, ses dramaturgies imaginaires en révèlent la part enfouie.

Artiste représenté par Dupré & Dupré Gallery.

Entrée libre. .

1 place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : HÔTEL LA PRISON – THIERRY FLAMAND : CATHARSIS – FESTIVAL HORS CADRE

The artist’s photographic work does not seek to %E0 reproduce reality; his imaginary dramas reveal its hidden aspects.

L’événement HÔTEL LA PRISON – THIERRY FLAMAND : CATHARSIS – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34