HOTEL LUX – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

HOTEL LUX Début : 2026-03-08 à 18:00.

Dès 2018, les 5 lads de Hotel Lux marchaient déjà dans les pas de leurs aînés. L’écoute de « The Last Hangman » (entendu sur la BO de Peaky Blinders) ou de « English Disease » suffit pour deviner l’avenir radieux qui s’annonce…Avec leur premier opus « Hands Accross The Creek », Hotel Lux s’est forgé une identité forte en dix titres mélangeant agressivité dénonciatrice et paroles plutôt sombres. Ces chansons sont un reflet satirique de la société anglaise actuelle, un peu à la manière d’un Ken Loach.Le groupe a dévoilé son deuxième album, « The Bitter Cup », le 31 octobre 2025. Le groupe garde ses positions militantes et critiques avec des thèmes sur la réalité ouvrière, la gentrification et les fractures sociales.

